Операция по подъему танкера Delfi в Одессе завершилась неудачно.mp4

Видео 23:18, 20.07.2020 Обновлено: 23:23, 20.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Россия стянет к границам Украины 120 тысяч военных и 500 танков, – разведчик

Встали, ушли и забыли: в элитном роддоме "Лелека" впервые бросили ребенка

За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

"Динамо" объявило об отставке Михайличенко

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому