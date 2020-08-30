Протестующие в Минске скандируют "Чтоб ты сдох!"

Борис Бондарь Видео 20:40, 30.08.2020 Обновлено: 20:41, 30.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Іловайську назавжди загинули російські честь та гідність

Лукашенко опять вышел на улицу с автоматом: опубликовано новое фото

Кандидатом от "слуг" на довыборах в Раду стал адвокат, который подозревался в хищении госимущества

Фокин предложил амнистию в качестве компромисса для России по Донбассу

Британия предложила Украине построить ракетные катера, но руководство ВСУ против – СМИ