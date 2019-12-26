Подарок на Новый год своими руками: мастерица дала интересные советы

Мастерица Анастасия Фомина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала празднование Дня подарков по всему миру. Этот день начали отмечать ежегодно 26 декабря еще со времен 19 века, когда Британией правила королева Виктория. Сейчас популярно делать подарки собственными руками, мастерица дала советы всем, кто хочет сделать подарок своими руками.

"Раньше люди думали, что если ты не можешь что-то купить, ты делаешь это своими руками. Сейчас ситуация изменилась. Все больше людей понимает, что hand made – это что-то более качественное и подстроенное под нужды конкретного человека. А Новый год – это вообще идеальное время для подарков, которые сделаны своими руками", – заявила Фомина.

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