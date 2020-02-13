Подача воды в Крым не будет легализацией оккупации: депутат от "Слуги народа"

Народный депутат Украины, партия "Слуга народа", Святослав Юраш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал идею подачи воды в оккупированный россиянами Крым.

"Есть много резона в том, что говорят мои коллеги. Я только хочу напомнить о правильном контексте. Центральной мыслью здесь является не моя мысль или мнение моих коллег, важно, о чем будет говорить президент Зеленский на встрече в Берлине в апреле . Мнение Арахамии имеет полное право на жизнь. Нам надо искать окончания этой войны, и мы приближаемся к нему с каждой новой встречей норманнском формате", - заявил Юраш.

Он считает, что подача воды в оккупированный Крым не будет легализацией оккупации Крыма.

"Президент Зеленский сказал, что в первую очередь мы будем говорить о наших гражданах из Крыма. Мы не забываем о Крыме. И весь цивилизованный мир нас поддерживает. Наше дело напоминать всему миру о справедливости, которую Россия хочет у нас отнять. Россия слишком мала и слишком неважна, чтобы что-то кому-то диктовать", - добавил Юраш.

Депутат также высказался по поводу изменений, которые произошли в Офисе президента.

"Я взаимодействовал с господином Ермаком, и во время этого взаимодействия я видел человека очень конструктивного", - отметил народный депутат.

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