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16 июня • обновлено в 21:11
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Под знаком 666 | Итоги дня. Вторник, 16 июня

  • 666 новых случаев Covid-19! | В Кабмине думают над усилением ответственности за отказ носить маски, а Ивано-Франковск опять закрывают на карантин

  • Дело Гандзюк на финишной прямой | Мангера просто из больницы принудительно доставили в суд, Мангер покинул суд, рассмотрение дела отложили

  • Кто в выигрыше? | "Газпром" начал демонтаж российский труб, по которым голубое топливо идет в Украину

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Владислав Мангер Юлия Осмоловская Геннадий Рябцев Сергей Стерненко
Теги
Служба безопасности Украины Печерский суд Газпром газ
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