Под знаком 666 | Итоги дня. Вторник, 16 июня
666 новых случаев Covid-19! | В Кабмине думают над усилением ответственности за отказ носить маски, а Ивано-Франковск опять закрывают на карантин
Дело Гандзюк на финишной прямой | Мангера просто из больницы принудительно доставили в суд, Мангер покинул суд, рассмотрение дела отложили
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