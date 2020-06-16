Под знаком 666 | Итоги дня. Вторник, 16 июня

666 новых случаев Covid-19! | В Кабмине думают над усилением ответственности за отказ носить маски, а Ивано-Франковск опять закрывают на карантин

Дело Гандзюк на финишной прямой | Мангера просто из больницы принудительно доставили в суд, Мангер покинул суд, рассмотрение дела отложили