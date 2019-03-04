Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: Obozrevatel News в 11:00 от 04.03.2019

Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка

Пятеро травмированных в результате аварии на Гостомельской трассе. Сегодня утром там столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает столичная полиция. Там говорят: по предварительным данным, грузовик не предоставил преимущества в движении легковому авто.

Президентские выборы в Украине

Кандидаты на пост президента Украины могут отказаться от гонки до 7 марта. Об этом говорится в календарном плане по подготовке и проведению выборов. Для отказа от намерений возглавить страну они должны подать письменное заявление в Центральную избирательную комиссию.

США формируют коалицию в Венесуэле

Соединенные Штаты планируют сформировать коалицию для мирной смены власти в Венесуэле. Об этом сообщил советник президента Америки по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CNN.

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