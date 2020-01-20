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20 января • обновлено в 12:44
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Почти пятая часть украинцев являются безработными: комментарий эксперта по трудоустройству

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Эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала новости о том, что в Украине вырос уровень безработицы, и почти пятая часть населения Украины безработные.

"Это абсолютно нормальная ситуация, если вы посмотрите из года в год данные центра занятости, то вы увидите, что первый квартал и четвертый являются лидерами по количеству безработных. Такая ситуация происходит ежегодно, и здесь удивляться нечему. Есть бизнессезоны, когда на сайтах поиска работы появляется большое количество вакансий, а есть время, когда вакансий меньше, когда люди намерены отдохнуть, а не трудоустраиваться", - заявила Пашкина.

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Темы
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Татьяна Пашкина
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