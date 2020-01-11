Почему Зеленский так долго молчал по Ирану: Ирина Верещук

Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямой эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала долгое молчание и отсутствие реакции со стороны президента Украины Владимира Зеленского об аварии самолета МАУ в Иране.

"Не знаю, насколько все все понимали и все все знали, поскольку наша экспертная группа, которая отправилась на место катастрофы не давала точной информации по поводу причин трагедии. Они находились на территории, собирали обломки, собирали информацию, так что я считаю правильной позицию Украины, которая не спешила делать голословные выводы по поводу катастрофы. Мы знаем, что президент Украины просил спецслужбы США, Канады и Великобритании предоставить достоверную информацию и неопровержимые доказательства вины Ирана", - заявила Верещук.

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