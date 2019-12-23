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23 декабря • обновлено в 11:42
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Почему ВУЗы закрывают филиалы в городах: комментарий депутата

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Народный депутат Украины Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Она прокомментировала принятие нового закона по усовершенствованию высшего образования в Украине и сокращение филиалов в пяти крупных студенческих городах Украины.

"У нас незаполненные лицензированные объемы, и ректорам нужно защищать свои ВУЗы и искать студентов для того, чтобы была нагрузка у преподавателей. Каким образом они могут решить этот вопрос? Они открывают филиалы и делают это не в маленьких городках, а в крупных городах. Там, где есть сосредоточенность студентов. И, к сожалению, эти филиалы предоставляют низкое качество обучения. Вообще, согласно закону, основная цель филиала - это обеспечение регионального доступа к образованию. А сейчас филиалы начали открывать для получения дополнительной прибыли", - заявила депутат.

Она также добавила, что в случае, если филиал работает качественно, то правительство предоставляет возможность ему реорганизовать свою работу.

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Юлия Гришина
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