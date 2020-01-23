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23 января • обновлено в 13:50
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Почему в Украине самый дешевый в мире Интернет: средняя цена 125 грн

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Глава комитета по вопросам защиты экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о том, что в Украине самый дешевый в мире Интернет.

"Я вам скажу так: издание, которое обнародовало эти данные, ошибается. Ведь в Украине нет среднего чека в 6,6 долларов. На сегодня это примерно 5 долларов. Дело в том, что в нашей стране очень популярны сервисы вместе с ТВ, поэтому в аналитику могли попасть не совсем корректные данные", - заявил Арутюнян.

Он добавил, что Украина действительно остается мировым лидером по самым дешевым в мире Интерент-услугам уже четвертый год подряд.

"Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, Украина является лидером не только по цене, но и по количеству провайдеров, то есть участников рынка в одной стране. Поэтому мы являемся эталоном конкуренции на этом рынке. В свое время было мало контроля со стороны государства, и как-то оно пошло", - заявил Арутюнян

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Александр Арутюнян
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