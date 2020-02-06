Почему в Украине появилось несколько платежек за газ: изменения в регулировании цены

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал скандал вокруг двух платежек за газ, которые начали получать украинцы.

"На самом деле сейчас в Украине существует даже три составляющие, из которых складывается цена. Первое - это цена газа, как товара, второе - тарифа на распределение газа, то есть оплаты за обслуживание трубы, за то, чтобы эта труба работала. И третья часть - это плата за возможность в любое время употребить столько газа, на сколько рассчитан счетчик, которые установлен в домохозяйстве. Все эти три составляющие так же рассчитываются в странах ЕС, и не только в странах ЕС", - отметил Рябцев.

Он объяснил, в чем разница между государственным регулированием цен на газ, которое использовалось в Украине раньше, и новшествами, которых требует рыночная экономика.

"У нас все было монополизировано, у нас была одна большая компания, которая занималась всем, закупками газа, транспортировкой газа, магистральными трубопроводами, распределением газа, продажей этого газа, котролюванням качества этого газа, контролированием уплаты за газ и получением всей прибыли , то понятно, что была одна единственная цена газа. Но если мы следуем Конституции Украины, где указано, что мы являемся страной с рыночной экономикой, нам нужно перенимать лучшие практики наших европейских партнеров", - заявил Рябцев.

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