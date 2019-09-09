Почему украинки идут на фронт: писательница о 25 реальных историях

Писательница и журналистка Евгения Подобна рассказала в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live" о том, почему украинские женщины уходят на фронт.

Она начинала свою карьеру на телевидении и в СМИ, она видела все происходящее на фронте с 2014 по сегодняшний день. Евгения издала книгу под названием "Девушки срезают косы". В этой книге рассказываются истории о 25 женщинах, которые реально воевали на Донбассе в украинской армии. Книга есть в свободном доступе в сети Интернет. Это 25 историй из жизни украинских женщин, которые по документам были швеями и поварами, но при всем при этом министр обороны Украины вручал им ордена за мужество.

Автор книги заявила, что не ожидала такого ажиотажа и такую бурную реакцию украинского общества. Она рассчитывала выпустить книгу, которую, так же как и документалку про АТО, посмотрит очень небольшое количество людей.

"[Думали, что] Пойдет какой-то фидбэк: кто-то пожалуется, кто-то похвалит, ну как всегда все будет. Я не ожидала такой реакции, которая была. Люди начали писать, стали просить контакты девушек. О них хотели снимать фильмы, ставить спектакли. Дошло даже до Лондона. То есть, это был не только интерес в Украине ", - заявила Подобна.

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