Почему растет цена на яйца в Украине

Obozrevatel Видео 10:00, 15.01.2021 Обновлено: 17:55, 15.01.2021

От 30 и до 60-ти гривен за десяток – цены на куриные яйца в Украине бьют анти рекорды.

В ассоциации птицеводов говорят: такая цена достигла предела покупательной способности граждан. Дороговизны объясняют многими причинами.

Давление НАБУ на производителей и вынужденное закрытие предприятий, по прогнозам птицеводов, может повысить цены на яйца еще на 10%. Так как спрос остается, а предложение существенно уменьшится.

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