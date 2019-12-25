Почему на Новый год мы украшаем ёлку: что означают рождественские символы

Почему на Новый год мы украшаем именно елку, зачем зажигать свечи на рождественском венке и с каким запахом ассоциируется Рождество у католиков?

В католических странах нет Рождественского поста, однако, является период Адвента, начало которого приходится на четвёртый воскресенье до Рождества.

Именно для того, чтобы дети могли самостоятельно вести счет дням, оставшимся до Рождества, теолог Иоганн Хинрих Вихерна для детей бедняков, которых он взял на воспитание, создал первый венок со свечами, зажигая которые по одной ежедневно, они видели, как еще долго ждать праздник.

Гернгутська звезда тоже рождественское адвент украшение, которое по символике, как и украинская звезда Вертепа, достаточно проста и относится к известной Вифлеемскую звезды, согласно Евангелию от Матфея привела магов с Востока к маленькому Иисусу (Спасителю мира) и его семье. Однако, придуманная в начале XIX в имеет боль сложную геометрическую форму.

Елка, во многих культурах считается символом жизни, его возрождения, продолжительности и плодородия, как символ Рождества получила массовое распространение в XVI века в Эльзасе, к католицизму перешла из протестантской Германии, а распространилась по миру только в XIX в. Кстати, шарики красного, желтого и белого цвета символизируют райские яблоки.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!