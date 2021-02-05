Побороть рак!

Obozrevatel Видео 15:00, 5.02.2021 Обновлено: 15:05, 5.02.2021

Побороть рак!

В Украине написали национальную стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями на следующие десять лет. Среди первых шагов - создание единого протокола лечения на основе доказательной медицины. Его будут выполнять все врачи. Возрастет и помощь онкобольным.

Наши журналисты пообщались с медиками, которые борются со смертельной болезнью, и расскажут почему украинцы - в группе риска.

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