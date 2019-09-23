Победители STARTUP AWARDS В Украине

Победители STARTUP AWARDS В Украине14 Читать материал на украинском
Всего конкурс делится на три этапа: национальный, региональный и глобальный.
Победителей выбирали в двенадцати номинациях. Среди них есть как проекты медицинского направления, так и технического и юридического.
Еще одним проектом-победителем стал "Pravosud" - система, разработанная для помощи юристам в поиске судебной информации.
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