Победители STARTUP AWARDS В Украине

Всего конкурс делится на три этапа: национальный, региональный и глобальный.

Победителей выбирали в двенадцати номинациях. Среди них есть как проекты медицинского направления, так и технического и юридического.

Еще одним проектом-победителем стал "Pravosud" - система, разработанная для помощи юристам в поиске судебной информации.

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