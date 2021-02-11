По(друг)а – романтическая комедия в эфире телеканала OBOZREVATEL

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подставлять свое сердце под тяжелые удары любви. Он снимает квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефелой.

И так уж случилось, что Нефела женского пола.

Золотое правило квартиры: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Разрешены только встречи на одну ночь, не больше!

Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефела?