По(друг)а – романтическая комедия в эфире телеканала OBOZREVATEL
По(друг)а – романтическая комедия в эфире телеканала OBOZREVATEL
После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подставлять свое сердце под тяжелые удары любви. Он снимает квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефелой.
И так уж случилось, что Нефела женского пола.
Золотое правило квартиры: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Разрешены только встречи на одну ночь, не больше!
Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефела?