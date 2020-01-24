Пленник "ЛНР" дал взятку, чтобы попасть в список на обмен: что будет делать СБУ
Экс-советник главы СБУ Юрий Тандит в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он прокомментировал заявления бывших пленников ОРДЛО о том, что террористы требовали огромные взятки в размере десятков тысяч долларов за освобождение украинских пленников и внесения их в список на подтверждение.
"Вы только что обнародовали преступление. По такому заявлению предстоит открыть уголовное производство. Мы в первые месяцы сталкивались с подобными преступлениями. Каждый факт такой мы, насколько могли, присекали. Я думаю, что по этому преступлению будет начато уголовное производство национальной полицией Украины", - заявил Тандит.
Он добавил, что подобные факты нужно выяснять, проводить расследования и, когда временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области будут возвращены, когда там будут действовать украинские законы, я думаю, что эти преступники будут наказаны.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.