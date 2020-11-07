ПЛАН ГОС.ПЕРЕВОРОТА В ГРУЗИИ… ПОПАЛ В СЕТЬ

Грузинская медиа-общественность обеспокоена подготовкой в государстве захвата власти сторонниками Михаила Саакашвили и осуществление ими государственного переворота.

Эти угрозы стали известны из записи "беседы-заговора" по осуществлению шантажа на ЦИК Грузии, отмены результатов парламентских выборов и запуска революции в Грузии.

1. Звиад Куправа - ярый активист партии Саакашвили, с 2007 по 2013 гг служил в полиции. Принимал участие в жестких разгонах оппозиции. Ныне организовывает и непосредственно принимает участие в силовых акциях оппозиции. Осужден за грубое оскорбление суда.

2. Д. Лагвилава, Л. Цуцкиридзе - члены команды Звиада Куправа

3. Муртаз Зоделава - главный прокурор Грузии при Саакашвили(2009-2012), лидер партии "Национальное движение", член избирательного списка этой партии (2020 г.)

Запись телефонного разговора "грузинских заговорщиков", готовящих мобильные отряд ы бойцов(500-1000 чел.) на штурм Центрального Избиркома Грузии и др. органов государственной власти и стратегических объектов государства(стилистика речи сохранена) :

Звиад Куправа: "Вот стоим мы на проспекте Руставели Я… Лаша… не имеет значения кто. И приходит сообщение, что 37-ой участок мы выиграли с преимуществом в столько-то голосов - и толпа возликует! Ты же заберешь такие голоса (Неразборчиво).

Д. Лагвилава: Голоса Глдани (район в Тбилиси) заберешь.

Звиад Куправа: И в Сабуртало (район в Тбилиси) выиграем... там где побеждаем. А потом еще кричим что выйграли еще какой-то участок. Народ опять ликует. Короче, повторяем то, что, делал Миша когда поднял ажиотаж в фейсбуке, мол, тут победили, там победили.

Короче Дато, ситуация накалится! Люди подумают что мы выйграли в одном месте... выйграли во втором, в третьем. Потом они (Мечта) задумаются, что люди могут их мамы выебать. Если не задумаются. мы реально должны их мамы выебать,а что нам остается делать?! Вот эту идею культивирует Муртаз (Зоделава).

Вот, смотри, когда у нас будут эти ресурсы эти люди придут, но у тебя, брат, здесь будут отборные ребята. Вот как Лаша, Ираклий, Дато... Тех которых мы ищем и уже нашли. Это вообще другая история, Пойми. Приходят не тети "Маквалы"… это другая тема у тебя.

Это мобильные группы 1000 человек… допустим самое меньшее 500… это разве мало?!И когда этот мобильный состав соберешь, к слову, у центрального избиркома, или где угодно, они в воздух все поднимут!

Л. Цуцкиридзе: "Ты пойми, действительно выпадут из урны (избирательной) сорок первые номера (номер "Мечты" в избирательном списке)"

Звиад Куправа: "Понятно, что где то проиграешь."

Л. Цуцкиридзе: "Не где-то, а во многих местах."

Звиад Куправа: "Где-то проиграешь. Я это и говорил.Эти протоколы, где проиграешь, ты не должен поднимать.Где проиграешь. Ты должен заново их (протоколы) сделать и шумиху поднять."

Д. Лагвилава: "Выиграешь 5 участков на Сабуртало — эти участки должен забрать."

Звиад Куправа: "Да те пять должен поднять, понял?Т.е. должен создать впечатление, что выиграли, и если он (избирком) тебе напишет (поражение), значит отняли выигранное! Выйграли, а они отнимают!"

Д. Лагвилава: "2 месяца работаем ... и финансы будут.Вероятно, будет революционный расклад."