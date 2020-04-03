Лерос имеет право не отвечать на вопросы СБУ – Гурин

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что дело о "Пленках Ермака" имеет признаки уголовного преступления, "речь идет о продаже государственных постов", и задача правоохранительных органов – установить истину.

Об этом он сказал в эфире ObozTV.

Вызов на допросы в СБУ нардепа Гео Лероса, который опубликовал компрометирующие видео, Гурин назвал "политическим давлением". Он заметил, что правоохранительным органам следовало бы сконцентрироваться на фактах, предоставленных Леросом, а также обратил внимание на тот факт, что статус народного депутата позволяет Леросу не обнародовать источники своей информации.

Гурин допустил, что фигурант "пленок", брат главы Офиса президента Денис Ермак может быть мошенником. "Мы должны допускать все возможные варианты. И может так случиться, что Ермак является обычным мошенником, и он берет деньги за какие-то вопросы, которые он может решить".

Как писал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

30 марта Гео Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

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