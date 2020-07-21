Волошина облили зеленкой возле Рады

Видео 12:33, 21.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский предложил известному КВНщику баллотироваться в мэры Одессы, – СМИ

"Л/ДНР" убили украинского воина, еще одного травмировали: в ВСУ ответили, – ООС

На Донбассе погиб украинский военный, – ООС

Россию официально уведомили об иске Нидерландов по делу МН17

Девальвация курса гривни на 10% поможет экономике Украины, – Гетманцев