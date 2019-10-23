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23 октября • обновлено в 14:50
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Пісенька розбрату, або “горіла Хата” | Альо, гараж! REBOOT #322

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Котру добу поспіль,

майже на всіх центральних телеканалах країни, яка фактично знаходиться у стані війни, обговорюється, “пісенька”. Пісенька, щопролунала під час третьосортного сатиричного телешоу.

Найприкольніше виглядає той факт, що майже кожен з тих хто “шастає по телестудіях”, аби висловити свій “праведний гнів” стосовно виступу кварталівця Кошевого у супроводі хору імені Верьовки, починає свій спіч одними й тими ж словами...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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