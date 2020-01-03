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3 января • обновлено в 20:04
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"Итоги" 2019 года на ObozTV - часть 2

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Ведущий "Итогов" Вадим Колодийчук и журналисты телеканала подготовили специальный выпуск, в котором напомнили зрителям ObozTV, каким был 2019 год в Украине и мире.

  • Бюджет 2020

  • Газовый контракт

  • Сколько будет стоить оливье

  • Год на Еврономерах

  • Ограничение скоростного режима

  • Земельная реформа

  • Топ-5 спортивных персон года

Начало программы "Итоги" 2019 на ObozTV - часть 1 смотрите здесь

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