"Итоги" 2019 года на ObozTV - часть 2
Ведущий "Итогов" Вадим Колодийчук и журналисты телеканала подготовили специальный выпуск, в котором напомнили зрителям ObozTV, каким был 2019 год в Украине и мире.
Бюджет 2020
Газовый контракт
Сколько будет стоить оливье
Год на Еврономерах
Ограничение скоростного режима
Земельная реформа
Топ-5 спортивных персон года
Начало программы "Итоги" 2019 на ObozTV - часть 1 смотрите здесь
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