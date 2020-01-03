"Итоги" 2019 года на ObozTV - часть 1

Ведущий "Итогов" Вадим Колодийчук и журналисты телеканала подготовили специальный выпуск, в котором напомнили зрителям ObozTV, каким был 2019 год в Украине и мире.

Презедентские выборы 2019: Зе-триумф

Томос для Украинской церкви

Великобритания в ожидании Brexit

Протесты в Гонконге

Расширение НАТО

Нотр-Дам в огне

Импичмент Трампу

Перезагрузка Верховной Рады Украины

Грета Тунберг стала новым экологическим лидером планеты

Продолжение программы "Итоги" 2019 на ObozTV - часть 2 смотрите здесь

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