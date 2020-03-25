Пасха во время карантина. Как будем праздновать?

Ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко в эфире ObozTV рассказал, как Православная церковь Украины готовится к Пасхе в условиях карантина.

"Церковь уже начала готовиться. По общению со специалистами было понятно, что пик опасности будет приходиться на период с Вербного воскресенья до Пасхи", - сообщил священник.

"Я думаю, что церковь, с одной стороны, уже готова, потому что мы на этой неделе уже видели трансляцию онлайн и большинство из нас как раз молилось дома. Я думаю, к Пасхе церковь разработает рекомендации священникам и верующим", - отметил Коваленко.

По его словам, ПЦУ "не будет подвергать своих верующих опасности".

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