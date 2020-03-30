Обсервация: мытарства пассажиров самолета с Бали или "блестящая" операция власти

После того как более 100 000 Украинская вернулось на родину и разошлись по домам, сегодня власть устроила "показательную" операцию по обсервации.

Около 100 Украинская с Бали разместили на обсервацию в киевском отеле "Казацкий" Туристы обязаны пройти обсервацию течение 14 дней. Мы связались с Сергеем Корчагиным. Он сейчас находится на обсервации в отеле Свидетель событий Вячеслав Бутколю

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