Итоги дня. На карантине. День одиннадцатый
ObozTV в связи с карантином в Украине запустил уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий общается с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 27 марта:
представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан;
директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко;
экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко;
президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;
украинец, проживающий в Лондоне, Виталий Баев.
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