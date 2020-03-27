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27 марта • обновлено в 22:59
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Итоги дня. На карантине. День одиннадцатый

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ObozTV в связи с карантином в Украине запустил уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий общается с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 27 марта:

представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан;

директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко;

экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко;

президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;

украинец, проживающий в Лондоне, Виталий Баев.

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