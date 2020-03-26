Итоги дня. На карантине. День десятый

ObozTV в связи с карантином в Украине запустил уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий общается с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 26 марта:

народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев;

народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун;

глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш;

доктор биологических наук Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины Оксана Пивень;

юрист-международник Борис Бабин;

семейный врач Вита Олещенко.

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