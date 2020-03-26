Итоги дня. На карантине. День десятый
ObozTV в связи с карантином в Украине запустил уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий общается с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 26 марта:
народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев;
народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун;
глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш;
доктор биологических наук Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины Оксана Пивень;
юрист-международник Борис Бабин;
семейный врач Вита Олещенко.
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