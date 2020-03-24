Итоги дня. На карантине. День восьмой

ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 24 марта:

врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко;

народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура;

член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

врач-хирург высшей категории Александровской клинической больницы Александр Васильев;

эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко;

семейный врач Вита Олещенко.

Включайте нас ежедневно в 21:00.

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