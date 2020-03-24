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24 марта • обновлено в 23:12
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Итоги дня. На карантине. День восьмой

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ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 24 марта:

  • врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко;

  • народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура;

  • член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

  • врач-хирург высшей категории Александровской клинической больницы Александр Васильев;

  • эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко;

  • семейный врач Вита Олещенко.

Включайте нас ежедневно в 21:00.

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