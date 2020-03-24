Итоги дня. На карантине. День восьмой
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 24 марта:
врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко;
народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура;
член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
врач-хирург высшей категории Александровской клинической больницы Александр Васильев;
эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко;
семейный врач Вита Олещенко.
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