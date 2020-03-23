Итоги дня. На карантине. День седьмой

ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 23 марта:

первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник;

ветеран АТО, член Муниципальной стражи Киева Сергей Бондарь;

представитель пресс-службы ПЦУ Михаил Омелян;

советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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