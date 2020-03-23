Итоги дня. На карантине. День седьмой
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 23 марта:
первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник;
ветеран АТО, член Муниципальной стражи Киева Сергей Бондарь;
представитель пресс-службы ПЦУ Михаил Омелян;
советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
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