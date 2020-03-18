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19 марта • обновлено в 00:59
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Итоги дня. На карантине. День второй

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ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры. Переносим телепроизводство на карантин.

Гости "Итогов дня на карантине" 18 марта:

  • член совета Национального банка Украины Василий Фурман;

  • советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк;

  • мэр Черновцов Алексей Каспрук;

  • владелец сети ресторанов в Киеве Игорь Тынный;

  • семейный врач Вита Олещенко.

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Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

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