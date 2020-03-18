Итоги дня. На карантине. День второй
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры. Переносим телепроизводство на карантин.
Гости "Итогов дня на карантине" 18 марта:
член совета Национального банка Украины Василий Фурман;
советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк;
мэр Черновцов Алексей Каспрук;
владелец сети ресторанов в Киеве Игорь Тынный;
семейный врач Вита Олещенко.
Включайте нас ежедневно в 21:00.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы