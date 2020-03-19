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19 марта • обновлено в 22:39
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Итоги дня. На карантине. День третий

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ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 19 марта:

  • ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук;

  • лидер группы OT VINTA Юрий Журавель;

  • журналист Богдан Буткевич;

  • политический обозреватель Леонид Швец;

  • украинский студент Александр Грахов, застрявший на карантине в Словакии;

  • семейный врач Вита Олещенко.

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