Итоги дня. На карантине. День третий
ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.
Гости "Итогов дня на карантине" 19 марта:
ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук;
лидер группы OT VINTA Юрий Журавель;
журналист Богдан Буткевич;
политический обозреватель Леонид Швец;
украинский студент Александр Грахов, застрявший на карантине в Словакии;
семейный врач Вита Олещенко.
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