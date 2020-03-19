Итоги дня. На карантине. День третий

ObozTV в связи с карантином в Украине запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры.

Гости "Итогов дня на карантине" 19 марта:

ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук;

лидер группы OT VINTA Юрий Журавель;

журналист Богдан Буткевич;

политический обозреватель Леонид Швец;

украинский студент Александр Грахов, застрявший на карантине в Словакии;

семейный врач Вита Олещенко.

Включайте нас ежедневно в 21:00.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram