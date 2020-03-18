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18 марта • обновлено в 14:44
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Украинцы застряли в Польше из-за карантина: Дещица объяснил, что их ждет

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Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица в эфире ObozTV прояснил ситуацию с украинцами, которые застряли в Польше из-за введенного карантина.

"Хочу заверить наших граждан, пребывающих на территории Польши, и их родственников в Украине, чтобы они не переживали за юридические основания пребывания этих граждан в Польше", - подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, украинская сторона достигла договоренности с польской пограничной службой, что они не будут штрафовать и депортировать тех лиц, у которых легальный срок действия пребывания в Польше завершился после 15 марта.

Дещица также рассказал, что две тысячи украинцев указали в анкете посольства, что они хотят вернуться в Украину и не имеют возможностей, ждут эвакуации.

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