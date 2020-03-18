Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица в эфире ObozTV прояснил ситуацию с украинцами, которые застряли в Польше из-за введенного карантина.

"Хочу заверить наших граждан, пребывающих на территории Польши, и их родственников в Украине, чтобы они не переживали за юридические основания пребывания этих граждан в Польше", - подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, украинская сторона достигла договоренности с польской пограничной службой, что они не будут штрафовать и депортировать тех лиц, у которых легальный срок действия пребывания в Польше завершился после 15 марта.

Дещица также рассказал, что две тысячи украинцев указали в анкете посольства, что они хотят вернуться в Украину и не имеют возможностей, ждут эвакуации.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!