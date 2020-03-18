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18 марта • обновлено в 14:16
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Карантин во Львове: Садовый рассказал о борьбе с коронавирусом

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Мэр Львова Андрей Садовой в эфире ObozTV рассказал, как живет город в условиях карантина.

По его словам, в центре города людей очень немного, закрыты рестораны, бары, кафе.

"Приятно, что много ресторанов начали продавать еду на вынос. Стоят очереди по два метра друг от друга, кофе можно купить, круассан. С каждым днем становится больше карантинного порядка", – отметил мэр.

Также мэр обратился к жителям города с рекомендацией лишний раз не выходить из дома. В первую очередь, это касается пожилых людей.

"Работает штаб, каждый день нарабатывают рекомендации. Есть четкий регламент относительно продуктовых магазинов, как себя люди должны вести, сколько людей может заходить в магазин. То же самое относительно аптек", – добавил Садовый.

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