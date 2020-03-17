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18 марта • обновлено в 21:58
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Итоги дня. На карантине. День первый

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Читать материал на украинском

ObozTV запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры. Мы переносим телевизионное производство на карантин.

Гости "Итогов дня на карантине" 17 марта:

  • экс-исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак;

  • спикер МВД Украины Артем Шевченко;

  • мэр Львова Андрей Садовый;

  • мэр Житомира Сергей Сухомлин;

  • посол Украины в Польше Андрей Дещица;

  • жительница охваченной коронавирусом Италии Людмила Абросимова.

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