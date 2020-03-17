Итоги дня. На карантине. День первый
ObozTV запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры. Мы переносим телевизионное производство на карантин.
Гости "Итогов дня на карантине" 17 марта:
экс-исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак;
спикер МВД Украины Артем Шевченко;
мэр Львова Андрей Садовый;
мэр Житомира Сергей Сухомлин;
посол Украины в Польше Андрей Дещица;
жительница охваченной коронавирусом Италии Людмила Абросимова.
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