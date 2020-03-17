Итоги дня. На карантине. День первый

ObozTV запускает уникальный эксперимент - выпуск итоговых новостей из дома. Впервые на украинском телевидении ведущий будет общаться с гостями, не выходя из квартиры. Мы переносим телевизионное производство на карантин.

Гости "Итогов дня на карантине" 17 марта:

экс-исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак;

спикер МВД Украины Артем Шевченко;

мэр Львова Андрей Садовый;

мэр Житомира Сергей Сухомлин;

посол Украины в Польше Андрей Дещица;

жительница охваченной коронавирусом Италии Людмила Абросимова.

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