Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 27 жовтня

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 21:00, 27.10.2020
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