Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 вересня

Коронавірус і школа. Як COVID-19 вплинув на навчальний процес.

Бананові наркотики. Рекордну партію кокаїну виявили одеські прикордонники в порту "Южний"

Америка у вогні. Площа лісових пожеж у Каліфорнії знову зросла