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9 сентября • обновлено в 20:40
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Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 9 вересня

  • Коронавірус і школа. Як COVID-19 вплинув на навчальний процес.

  • Бананові наркотики. Рекордну партію кокаїну виявили одеські прикордонники в порту "Южний"

  • Америка у вогні. Площа лісових пожеж у Каліфорнії знову зросла

  • Учасники ТКГ домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ

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Автор
Obozrevatel, Вадим Колодийчук
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