Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 18 вересня

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 20:00, 18.09.2020
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