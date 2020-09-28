Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 28 вересня

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 19:00, 28.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Москва предает Армению

Армяно-Азербайджанская война: суть конфликта

Войска России четыре раза обстреляли ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Под Одессой трагически погибла военнослужащая: Генштаб просят разобраться

Звернення до Зеленського: Ваша команда перейшла до відвертих порушень закону