Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 26 жовтня

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 21:00, 26.10.2020
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