Підсумки дня. П'ятниця, 31 липня
Справа кагарлицьких поліцейських - термін слідства продовжено. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним - Олена Сотник
COVID не пройде! У Тернополі науковці розробили пневмошолом з фільтрами захисту від коронавірусу.
Україна змінила правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Іноземцям слід мати страховку від коронавірусної інфекції.
Каліфорнія знову у вогні. Палає понад 9 тисяч гектарів
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