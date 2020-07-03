Підсумки дня. П'ятниця, 3 липня

Видео 18:30, 3.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

ГБР вернуло ВСУ изъятое имущество и отстранило причастных к обыскам

Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяное вождение: подписан закон

Россиян предупредили о блокировке счетов в банках в военное время

Зеленский дважды вызывал Смолия, грубил и требовал отставки, – журналист

США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины, – экс-посол