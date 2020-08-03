Підсумки дня. Понеділок, 3 серпня

Видео 20:00, 3.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СМИ уличили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по Гособоронзаказу. Документ

В ОРДЛО перестали выплачивать пенсии – Human Rights Watch

Захват банка в Киеве в БЦ "Леонардо": террорист задержан, заложница освобождена. Все детали

Украинки запустили флешмоб против насилия в поддержку избитой в поезде Луговой

В Москве на день ВДВ десантники устроили массовую драку с Росгвардией. Видео