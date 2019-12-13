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13 декабря • обновлено в 19:19
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Как правительство планирует повышать пенсии: народный депутат Украины

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Народный депутат Украины, "Слуга народа" Роксолана Пидласа в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала новости о выделении средств на повышение пенсий, о чем недавно пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

"Единственный источник наполнения пенсионного фонда - это отчисления единого социального взноса. Вряд ли они резко вырастут в следующем году, поэтому придется покрывать дефицит из государственного бюджета. При этом правительство неоднократно говорило, что повышение поступлений в бюджет не будет происходить за счет увеличения налогов, потому что такое повышение будет создавать давление на бизнес и не поспособствует экономическому росту. Следовательно, это должен быть именно экономический рост, то есть бизнес должен больше производить и создавать большую добавленную стоимость", - отметила Пидласа.

Она также ответила на вопрос, когда должна закончиться эпоха бедности в Украине.

"Это произойдет, когда пенсии превысят 5 000 грн", - отметила народный депутат.

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