Під стінами САП тривають протести

У червні офіс Генпрокурора цю справу закрив на підставі рішення Печерського райсуду Києва

Справу проти Писарука і Бахматюка відкрили через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB Банку в 2014 році

Стоятимуть щодня аж допоки не не будуть виконані всі вимоги

Через тиск на компанію, аграрії вимагають звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Приїхали протестувати цілими родинами.

За словами аграріїв, вже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує компанію, в якій працює 27 тисяч людей. “Укрлендфармінг” виробляє 1% ВВП і за останні 3 роки сплатив у Державний бюджет України 7,7 млрд грн податків.

Справу проти Писарука і Бахматюка відкрили через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB Банку в 2014 році.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

У червні офіс Генпрокурора цю справу закрив на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Однак НАБУ і САП справу передали до Апеляційної палати ВАКС. Аграрії ж заявляють про політичні інтереси НАБУ в цій справі.

Олег Бахматюк неодноразово заявляв, що відкриття справи проти нього ініціював колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, який має бізнес-інтереси в аграрній галузі. А виконавцем цього замовлення є Голова НАБУ Артем Ситник. Акцію аграрії назвали безстроковою. Кажуть, протестуватимуть щонайменше до понеділка.

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