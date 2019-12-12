Pianoboy в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Фронтмен группы Pianoboy Дмитрий Шуров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской
Он рассказал о своем новом альбоме.
"Лично я борюсь музыкой с жестокостью этого мира", - заявил Дмитрий Шуров.
Он исполнил несколько своих песен вживую и пригласил на концерт группы 8 марта во "Дворец Спорта" в Киеве
"Альбом очень жизнеутверждающий, но сегодня я хочу начать выступление под самую смурную песню из него. Она называется "Пустыня", - заявил Pianoboy
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы