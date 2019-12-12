Pianoboy в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Фронтмен группы Pianoboy Дмитрий Шуров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской

Он рассказал о своем новом альбоме.

"Лично я борюсь музыкой с жестокостью этого мира", - заявил Дмитрий Шуров.

Он исполнил несколько своих песен вживую и пригласил на концерт группы 8 марта во "Дворец Спорта" в Киеве

"Альбом очень жизнеутверждающий, но сегодня я хочу начать выступление под самую смурную песню из него. Она называется "Пустыня", - заявил Pianoboy

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