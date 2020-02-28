Певица Юлия Войс стала гостьей прямого эфира ObozTV

Певица Юлия Войс в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Она рассказала о своей сценической жизни и раскрыла несколько секретов из жизни украинских артистов.

"Сегодня я пришла к вам с премьерой и еще я ланирую один дуэт с западным американским артистом", - призналась Юлия Войс.

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