Певица Юлия Войс стала гостьей прямого эфира ObozTV
Певица Юлия Войс в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".
Она рассказала о своей сценической жизни и раскрыла несколько секретов из жизни украинских артистов.
"Сегодня я пришла к вам с премьерой и еще я ланирую один дуэт с западным американским артистом", - призналась Юлия Войс.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
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