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28 февраля • обновлено в 17:35
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Певица Юлия Войс стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица Юлия Войс в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Она рассказала о своей сценической жизни и раскрыла несколько секретов из жизни украинских артистов.

"Сегодня я пришла к вам с премьерой и еще я ланирую один дуэт с западным американским артистом", - призналась Юлия Войс.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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