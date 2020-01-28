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28 января • обновлено в 17:06
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Певица Яна Брилицкая стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица Яна Брилицкая стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук Live"

Она исполнила несколько своих песен, пообщалась с ведущими по поводу коронавируса и разницы поколений.

"У меня есть брат, мы с ним часто общаемся на разные темы. И я понимаю, что мы совершенно разные. Мой брат очень легко относится к жизни, к проблемам, к экзаменам", - отметила певица.

Яна Брилицкая рассказала о творческих планах на будущее, новые песни, концерты и клипы.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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