Певица Яна Брилицкая стала гостьей прямого эфира ObozTV
Певица Яна Брилицкая стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук Live"
Она исполнила несколько своих песен, пообщалась с ведущими по поводу коронавируса и разницы поколений.
"У меня есть брат, мы с ним часто общаемся на разные темы. И я понимаю, что мы совершенно разные. Мой брат очень легко относится к жизни, к проблемам, к экзаменам", - отметила певица.
Яна Брилицкая рассказала о творческих планах на будущее, новые песни, концерты и клипы.
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