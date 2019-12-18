Певица SCARLETT стала гостьей прямого эфира ObozTV

Она исполнила несколько своих песен и рассказала про творческие планы.

"Мы встретились с коллегами и я говорю, что мне важно подать заявку на Евровидение, а они говорят, что тоже планируют подавать", - рассказала певица.

"Это очень большое событие, где молодые исполнители могут заявить о себе", - добавила она.

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