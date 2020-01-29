Певица MARLEN в гостях у ObozTV

Певица MARLEN стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук Live" в прямом эфире ObozTV.

Она отвечала на вопросы ведущих Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

"Я переживаю из-за этих новостей о коронавирусе, если честно, но не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась из-за них. Я люблю мыть руки, в публичных местах ношу маски. В Азии, кстати, абсолютно нормальным является ношение маски, если человек заболеет, а у нас, к сожалению, пока это не принято", - заявила певица.

Она рассказала о своей новой песне и спела несколько песен в прямом эфире.

Об этих и других новостях узнавайте на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!