Певица MARLEN в гостях у ObozTV
Певица MARLEN стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук Live" в прямом эфире ObozTV.
Она отвечала на вопросы ведущих Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
"Я переживаю из-за этих новостей о коронавирусе, если честно, но не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась из-за них. Я люблю мыть руки, в публичных местах ношу маски. В Азии, кстати, абсолютно нормальным является ношение маски, если человек заболеет, а у нас, к сожалению, пока это не принято", - заявила певица.
Она рассказала о своей новой песне и спела несколько песен в прямом эфире.
Об этих и других новостях узнавайте на ObozTV.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы