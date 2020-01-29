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29 января • обновлено в 17:26
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Певица MARLEN в гостях у ObozTV

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Певица MARLEN стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук Live" в прямом эфире ObozTV.

Она отвечала на вопросы ведущих Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

"Я переживаю из-за этих новостей о коронавирусе, если честно, но не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась из-за них. Я люблю мыть руки, в публичных местах ношу маски. В Азии, кстати, абсолютно нормальным является ношение маски, если человек заболеет, а у нас, к сожалению, пока это не принято", - заявила певица.

Она рассказала о своей новой песне и спела несколько песен в прямом эфире.

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Бурчук LIVE Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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